Водители не пускают в салон: врач из Львова рассказал о возмутительной ситуации, фото

Во Львове врачи не могут добраться на места работы из-за забитого общественного транспорта, при этом водители не дают никакого преимущества для медработников, даже несмотря на наличие у них документов.

Настоящая “битва” еще впереди: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире

Об этом написал у себя на странице в Facebook врач из Львова Андрей Посикира.

“По дороге на работу меня не пустили два водителя автобуса, хоть показал справку, потому что сидячие места заняты … Поэтому вынужден был сесть на другой автобус, чтобы хоть как-то приблизиться к месту работы. И мои работники не могут по этой самой причине добраться на работу”, – рассказал он.

Также он скептически высказался об идее идентификации врачей на остановках общественного транспорта с помощью красной ленты и раскритиковал работу муниципальной охраны в городе.

“Вы можете хоть все повесить себе красные ленты на руку или на лоб. Но разве это что-то изменит. При этом толпы муниципалов почти за руки держась “кошмарят” родителей с детьми”, – добавил врач.

Как сообщал “источник”, ранее местные власти во Львове принимали временные ограничения на некоторые даты, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.