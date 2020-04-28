Брифинг Кличко о ситуации с коронавирусом и снятии карантина в Киеве: онлайн видеотрансляция

Во вторник, 28 апреля, городской голова Киева Виталий Кличко на пресс-конференции представит план по ослаблению карантинных ограничений в столице.

Настоящая “битва” еще впереди: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом он заявил в эфире телеканала “Украина 24”.

По словам Кличко, статистика по темпам распространения коронавируса в Киеве улучшается, поэтому есть основания для рассмотрения возможности ослабления карантина.

“В первую очередь, речь идет о снятии ограничений относительно работы малого и среднего бизнеса. А также – посещение парков, скверов и мест, где есть минимальная угроза заразиться”, – заявил Кличко.

Дальнейшие этапы, по словам мэра, будут также зависеть от динамики заболеваемости.

Видео трансляция пресс-конференции начнется в 12:00.

Как ранее сообщал “источник”, в пригороде Киева, селе Петропавловская Борщаговка, зафиксировали вспышку коронавируса в студенческом общежитии.