“Работали” в масках и с оружием: в Киеве поймали опасную банду грабителей, фото и видео

Киевская полиция задержала троих подозреваемых в совершении грабежей и краж у предпринимателей, среди жертв бандитов – депутат районного совета.

Об этом сообщили во вторник, 28 апреля, в пресс-службе полиции Киевской области.

“Две недели назад группа неизвестных лиц в балаклавах, вооружившись пистолетами и ножами, ночью напала на семью фермера в с. Молчановка. Оттуда нападающие похитили банковские карточки, деньги и ценности. Потерпевший обратился в полицию почти сутки спустя из-за угрозы физической расправой над детьми”, – сказано в сообщении.

Задержать подозреваемых помогли установленные в доме фермера, который также является депутатом районного совета, камеры наблюдения. Как оказалось, главарь банды уже имел раньше проблемы с законом и отбывал наказание.

“Во время проведения обысков по месту жительства нападающих работники полиции обнаружили и изъяли огнестрельное незарегистрированное оружие, патроны, ножи, маски, парики, радиостанции, бинокли, другие орудия совершения преступлений и вещественные доказательства, различные номерные автомобильные знаки”, – сообщили о результатах обысков в полиции.

Полицейские также изъяли два автомобиля с иностранной регистрацией, которыми пользовались злоумышленники – Land Rover и “запасной” автомобиль Opel.

Кроме разбойного нападения, задержанных подозревают в совершении четырех краж денег из сейфов частных предпринимателей. Преступники похитили около полмиллиона гривен.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 (разбой) и ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины, суд для них изберет меру пресечения. Продолжается следствие.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве поймали опасных грабителей. Они затянули жертву в лес, избили и отобрали личные вещи.