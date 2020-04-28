Футбол придумали белорусы: в сети метко пошутили над ситуацией с коронавирусом, фото

Пользователи в сети интернет с чувством юмора оценили ситуацию с приостановлением из-за коронавируса футбольных турниров по всей Европе, кроме Беларуси, где местный чемпионат по-прежнему проводится.

Так, внимание болельщиков привлекла карта, на которой изображены страны, первенства которых вынужденно ушли на перерыв из-за пандемии Covid-19, и те, которые продолжают играть в футбол.

Один из пользователей в комментарии к снимку написал: “Футбол придумали белорусы“.

По состоянию на сегодняшнее утро общее количество умерших в мире от коронавируса составляет 211 167 человек. Всего на планете 3 041 764 инфицированных.

Ранее “источник” сообщал, что ФИФА изменит правила футбола из-за коронавируса.