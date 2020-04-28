Россия обогнала Иран и побила печальный рекорд по коронавирусу: данные на 28 апреля

В России продолжает стремительно расти число зараженных коронавирусом. За последние сутки, 27 апреля, тут официально зарегистрированы 6411 новых случаев. Общее количество зараженных – 93558 человек. Таким образом, Россия обогнала Иран в списке стран по числу больных и теперь занимает восьмое место.

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Как сообщают в местном Минздраве, за сутки в РФ умерло 72 человека, общее число смертей – 867. Также 27 апреля в стране вылечились 1110 человек, всего от вируса избавились 8456 россиян.

По данным ведомства, 40,7% из новых зараженных не имели клинических проявлений болезни.

Детальная статистика по регионам:

Напомним, что за сутки, 27 апреля, в Украине зафиксировали 401 новый случай заражения смертельным коронавирусом,