“Скоро” будут умирать возле больниц? Сеть ужаснуло видео очереди “скорых” в России

В российском Санкт-Петербурге свыше четырех десятков автомобилей “скорой помощи” выстроились в очередь возле Покровской больницы, где находятся инфицированные COVID-19.

Настоящая “битва” еще впереди: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Видео с происходящим здесь опубликовали российские СМИ.

Причина, по которой автомобили “скорой” не могут попасть на территорию больницы, не сообщается.

Отметим, что по состоянию на 28 апреля в Санкт-Петербурге 3238 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По обновленным данным, 489 пациентов выздоровели, 27 умерли от осложнений вируса.

В целом в России на утро 28 апреля известно о 87147 случаях заражения, 794 человека скончались. Вылечились свыше 7 тысяч пациентов.

Ранее “источник” сообщал, что Министерство инфраструктуры анонсировало специальные рейсы в Украину из разных стран мира для возвращения граждан.