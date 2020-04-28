“Убивает” артерии: украинские медики ужаснули заявлением о тяжелых случаях коронавируса, видео

У пациентов с тяжелыми случаями коронавируса Covid-19 заболевание иногда приводит к появлению тромбов в кровеносных сосудах, что грозит инфарктами и инсультами.

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Об этом сообщает завотделением Александровской больницы Киева Людмила Минова, передает ТСН.

По ее словам, в тяжелых случаях коронавируса у пациентов можно наблюдать повышение температуры, и различные осложнения, из которых наиболее распространены воспаления легких и кислородная недостаточность. В легких формах коронавирус проявляется в симптомах ОРВИ и без температуры. Иногда наблюдается диарея.

В то же время, медики иногда сообщают и о более редких симптомах, в частности, в сердечнососудистой системе.

“Сейчас среди медицинского сообщества обсуждаются случаи, когда нарушается свертывающая система крови и возникают тромбы в больших и маленьких сосудах. Тромбирование коронарных артерий приводит к инфаркту миокарда. Когда тромбироване происходит в сосудах мозга, это может привести к развитию инсульта. Такие случаи заболевания есть и в мире, и в нашей практике”, – говорит Минова.

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