Какие области в Украине лидируют по заболеваемости коронавирусом: карта и данные на 28 апреля

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По состоянию на утро 28 апреля в Украине зафиксировано 9410 случаев заражения COVID-19. За сутки вирус подтвердили у 401 человека.

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Как сообщают в Минздраве, больше всего зараженных в Киевской области – 1902 человека, 1298 случаев зафиксировано в Киеве.

Детальная статистика по областям:

  • Винницкая область – 406 случаев;
  • Волынская область – 260 случаев;
  • Днепропетровская область – 318 случаев;
  • Донецкая область – 52 случая;
  • Житомирская область – 354 случая;
  • Закарпатская область – 387 случаев;
  • Запорожская область – 208 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 783 случая;
  • Кировоградская область – 356 случаев;
  • г. Киев – 1298 случаев;
  • Киевская область – 604 случая;
  • Львовская область – 371 случай;
  • Луганская область – 32 случая;
  • Николаевская область – 116 случаев;
  • Одесская область – 248 случаев;
  • Полтавская область – 180 случаев;
  • Ровенская область – 553 случая;
  • Сумская область – 95 случаев;
  • Тернопольская область – 664 случая;
  • Харьковская область – 221 случай;
  • Херсонская область – 88 случаев;
  • Хмельницкая область – 72 случая;
  • Черновицкая область – 1429 случаев;
  • Черкасская область – 276 случаев;
  • Черниговская область – 39 случаев.

Напомним, что в Украине стартует ИФА-тестирования на наличие антител к COVID-19, чтобы выяснить, были ли в стране пропущенные случаи заболевания.