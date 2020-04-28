Какие области в Украине лидируют по заболеваемости коронавирусом: карта и данные на 28 апреля

По состоянию на утро 28 апреля в Украине зафиксировано 9410 случаев заражения COVID-19. За сутки вирус подтвердили у 401 человека.

Настоящая “битва” еще впереди: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Как сообщают в Минздраве, больше всего зараженных в Киевской области – 1902 человека, 1298 случаев зафиксировано в Киеве.

Детальная статистика по областям:

Винницкая область – 406 случаев;

Волынская область – 260 случаев;

Днепропетровская область – 318 случаев;

Донецкая область – 52 случая;

Житомирская область – 354 случая;

Закарпатская область – 387 случаев;

Запорожская область – 208 случаев;

Ивано-Франковская область – 783 случая;

Кировоградская область – 356 случаев;

г. Киев – 1298 случаев;

Киевская область – 604 случая;

Львовская область – 371 случай;

Луганская область – 32 случая;

Николаевская область – 116 случаев;

Одесская область – 248 случаев;

Полтавская область – 180 случаев;

Ровенская область – 553 случая;

Сумская область – 95 случаев;

Тернопольская область – 664 случая;

Харьковская область – 221 случай;

Херсонская область – 88 случаев;

Хмельницкая область – 72 случая;

Черновицкая область – 1429 случаев;

Черкасская область – 276 случаев;

Черниговская область – 39 случаев.

Напомним, что в Украине стартует ИФА-тестирования на наличие антител к COVID-19, чтобы выяснить, были ли в стране пропущенные случаи заболевания.