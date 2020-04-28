Какие области в Украине лидируют по заболеваемости коронавирусом: карта и данные на 28 апреля

По состоянию на утро 28 апреля в Украине зафиксировано 9410 случаев заражения COVID-19. За сутки вирус подтвердили у 401 человека.
Настоящая “битва” еще впереди: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)
Как сообщают в Минздраве, больше всего зараженных в Киевской области – 1902 человека, 1298 случаев зафиксировано в Киеве.
Детальная статистика по областям:
- Винницкая область – 406 случаев;
- Волынская область – 260 случаев;
- Днепропетровская область – 318 случаев;
- Донецкая область – 52 случая;
- Житомирская область – 354 случая;
- Закарпатская область – 387 случаев;
- Запорожская область – 208 случаев;
- Ивано-Франковская область – 783 случая;
- Кировоградская область – 356 случаев;
- г. Киев – 1298 случаев;
- Киевская область – 604 случая;
- Львовская область – 371 случай;
- Луганская область – 32 случая;
- Николаевская область – 116 случаев;
- Одесская область – 248 случаев;
- Полтавская область – 180 случаев;
- Ровенская область – 553 случая;
- Сумская область – 95 случаев;
- Тернопольская область – 664 случая;
- Харьковская область – 221 случай;
- Херсонская область – 88 случаев;
- Хмельницкая область – 72 случая;
- Черновицкая область – 1429 случаев;
- Черкасская область – 276 случаев;
- Черниговская область – 39 случаев.
Напомним, что в Украине стартует ИФА-тестирования на наличие антител к COVID-19, чтобы выяснить, были ли в стране пропущенные случаи заболевания.