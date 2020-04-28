ЛОВГА: Еще один житель области победил коронавирус

Сегодня на Луганщине лабораторно подтверждено заболевание COVID-19 у 32 человек. Из них выздоровели – 4, болеют – 28.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

4 человека находятся на лечении в КНП «Рубежанская центральная городская больница», 3 – в КНП «Лисичанская многопрофильная больница им. Титова », 4 в КНП« Старобельское районное территориальное медицинское объединение », 1 – КНП« Беловодская центральная районная больница », 16 – лечатся амбулаторно по месту жительства.

Напомним, что вчера вечером подтвердились 3 новых случая заболевания COVID-19 в Новопсковском районе.

Всего, по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.