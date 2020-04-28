Это был несчастный случай: названа неожиданная причина пропажи Ким Чен Ына

Длительное отсутствие на публике главы КНДР Ким Чен Ына, из-за которого даже начали распространяться слухи о его смерти, может быть связано с несчастным случаем во время испытаний ракет.

Об этом заявил экс-представитель правящей партии КНДР Ли Чжон Хо в разговоре с южнокорейским изданием “Dong-a Ilbo”.

Он высказал предположение о том, что Ким Чен Ын мог якобы получить травму во время испытания нового оружия.

“Ким отсутствовал в протоколах последних испытаний ракет…, возможно, произошел несчастный случай”, – говорит Ли Чжон Хо.

Отметим, что ранее специальный советник президента Южной Кореи по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин заявил, что, по данным разведки, с Ким Чен Ыном все в порядке. Никаких подозрительных передвижений южнокорейские разведчики не заметили.

Как ранее сообщал “источник”, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не появляется на публике с 11 апреля, что вызвало настоящий ажиотаж – многие посчитали, что он мог скончаться во время операции на сердце, которую ему якобы делали из-за резкого ухудшения здоровья.