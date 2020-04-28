С медведями: Алиев предложил Милевскому сыграть прощальный матч в России

Бывший полузащитник киевского “Динамо” и сборной Украины Александр Алиев предложил экс-партнеру по команде Артему Милевскому провести прощальный матч в российском Хабаровске.

Такое заявление было озвучено в прямом эфире в YouTube.

Так, 35-летний Алиев сообщил, что постарается сделать прощальный матч. При этом он отметил, что готов подождать окончания карьеры своего ровесника и товарища, чтобы провести совместное мероприятие. Обсуждая же место проведения встречи, Алиев в шутку предложил сыграть в Хабаровске с медведями.

Последним профессиональным клубом в карьере Алиева был казахстанский “Тараз”, из которого он ушел в 2016 году. Милевский в настоящее время выступает за “Динамо-Брест”.

Ранее “источник” сообщал, что скандальный экс-футболист “Динамо” попал в неловкую ситуацию во время общения с подписчиками.