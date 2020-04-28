Коронавирус в Украине: свежие данные по Луганской области и в целом по стране

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. В частности, болезнь подтверждена у 639 детей и 1843 медиков.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины
За сутки зафиксировано 401 новый случай. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 406 случаев;
- Волынская область – 260 случаев;
- Днепропетровская область – 318 случаев;
- Донецкая область – 52 случая;
- Житомирская область – 354 случая;
- Закарпатская область – 387 случаев;
- Запорожская область – 208 случаев;
- Ивано-Франковская область – 783 случая;
- Кировоградская область – 356 случаев;
- г. Киев – 1298 случаев;
- Киевская область – 604 случая;
- Львовская область – 371 случай;
- Луганская область – 32 случая;
- Николаевская область – 116 случаев;
- Одесская область – 248 случаев;
- Полтавская область – 180 случаев;
- Ровенская область – 553 случая;
- Сумская область – 95 случаев;
- Тернопольская область – 664 случая;
- Харьковская область – 221 случай;
- Херсонская область – 88 случаев;
- Хмельницкая область – 72 случая;
- Черновицкая область – 1429 случаев;
- Черкасская область – 276 случаев;
- Черниговская область – 39 случаев.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении 6430 пациентов, из них 1532 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2980 человек, из них 311 медиков. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 121 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 человек, из них 132 мужчины и 107 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 992 пациента уже выздоровели, из них 209 медработников, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля 2020 в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 26616 сообщений о подозрении на COVID-19.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.