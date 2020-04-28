Коронавирус в Украине: свежие данные по Луганской области и в целом по стране

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. В частности, болезнь подтверждена у 639 детей и 1843 медиков.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины

За сутки зафиксировано 401 новый случай. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 406 случаев;

Волынская область – 260 случаев;

Днепропетровская область – 318 случаев;

Донецкая область – 52 случая;

Житомирская область – 354 случая;

Закарпатская область – 387 случаев;

Запорожская область – 208 случаев;

Ивано-Франковская область – 783 случая;

Кировоградская область – 356 случаев;

г. Киев – 1298 случаев;

Киевская область – 604 случая;

Львовская область – 371 случай;

Луганская область – 32 случая;

Николаевская область – 116 случаев;

Одесская область – 248 случаев;

Полтавская область – 180 случаев;

Ровенская область – 553 случая;

Сумская область – 95 случаев;

Тернопольская область – 664 случая;

Харьковская область – 221 случай;

Херсонская область – 88 случаев;

Хмельницкая область – 72 случая;

Черновицкая область – 1429 случаев;

Черкасская область – 276 случаев;

Черниговская область – 39 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 6430 пациентов, из них 1532 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2980 человек, из них 311 медиков. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 121 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 человек, из них 132 мужчины и 107 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 992 пациента уже выздоровели, из них 209 медработников, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля 2020 в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 26616 сообщений о подозрении на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.