В России фермеры выбрасывают тонны редиса на свалки: впечатляющее видео

В России на свалки начали выбрасывать тонны свежего редиса. Это связано с тем, что продавать его просто не выгодно, да и особого спроса среди россиян на редис нет.

Как пишут местные СМИ, горы крупного редиса выбрасывают на мусорных полигонах, в лесополосах, перемешав с навозом или задисковав в почву.

“25 апреля 2020 года, находимся на уборке редиса. Сорт Черриэт. Смотрите, какая хорошая редиска”, – говорит один из фермеров, который снял процесс утилизации на видео.

Отмечается, что фермеры на могут воспользоваться случаем, чтобы заработать, сдав редис на реализацию.

“Ожидаем, что это будет не только с редисом, но и со свеклой, морковью, арбузами и прочими овощами. Хотелось бы, чтобы кто-то обратил внимание и сделал вывод. Редис был укрывной, под поливом, дорогие сорта, ранние. Смотрите: редис как яблоко и не пустой внутри”, – говорится в видео.

Другой фермер рассказал, что ему пришлось утилизировать около 20 тонн свежего редиса.

“Торговые сети не берут. Я не знаю, что там в Москве, говорят, продают израильскую редиску. Возможно, у нас перепроизводство. В прошлом году было нормально. Может быть, сказываются и ограничения: люди боятся выходить покупать. Хотя сейчас у нас открыли рынки на улице, фермерские павильоны, но там людей немного, небольшие продажи. И торгуют сейчас по 80 рублей. А две недели назад был редис по 120 рублей. Но оптового покупателя нет”, – говорят фермеры.

Напомним, что эксперты рассказали, рискует ли Украина остаться без хлеба в нынешнем году из-за засухи.