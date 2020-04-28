Пентагон показал видео с НЛО, “пойманными” в небе военными

Министерство обороны США опубликовало сразу три ролика, на которых якобы показали НЛО. Неопознанные объекты американские военные смогли снять при помощи инфракрасных камер.

На опубликованных в сети роликах можно также услышать переговоры военных, которые делятся своими эмоциями от увиденного.

Один из них допустил, что это могли быть не НЛО, а дроны.

Отметим, что в Пентагоне о доказательствах приближения НЛО говорили еще осенью прошлого года. Тогда американские военные заявили, что у них есть видео с НЛО.

“После тщательного анализа департамент установил, что санкционированный выпуск этих несекретных видеороликов не раскрывает каких-либо чувствительных возможностей или систем и не препятствует каким-либо последующим расследованиям военных вторжений в воздушное пространство со стороны неустановленных лиц”, – заявил представитель Пентагона.

Напомним, что в ночь на четверг, 23 апреля, над Киевом пролетело сразу 17 “неопознанных летающих объектов”.