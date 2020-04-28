Избил и бросил умирать на полу: в Киеве мужчина устроил зверскую расправу над сестрой

В Киеве мужчина зверски избил сестру в подъезде многоэтажки, после чего затащил в квартиру и бросил умирать на полу. От полученных травм женщина впоследствии скончалась.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Инцидент произошел в Оболонском районе. Мужчина нанес родственнице несколько ударов кулаками в голову и грудную клетку.

На судебном заседании он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к восьми годам лишения свободы по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что обвиняемый ранее уже отбывал наказание за кражи, а сам инцидент с избиением имел место в 2019 году.

Как сообщал “источник”, ранее Василькове Киевской области мужчина жестоко избил свою семимесячную дочь из-за того, что она мешала спать ему своим плачем.