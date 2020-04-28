В Киеве прогремел мощный взрыв в многоэтажке: первые подробности и фото

В Киеве поздним вечером 27 апреля в подъезде 14-этажного жилого дома на улице Ревуцкого, 4, взорвалась граната.

Как сообщает сообщество dtp.kiev.ua, прибывшие на место медики обнаружили мужчину 1990 года рождения в критическом состоянии без сознания.

Выяснилось, что он является местным жителем. По словам его супруги, когда она ложилась спать, муж находился рядом.

Кроме того, ранения получил сосед мужчины, 1983 года рождения. Отмечается, что он был сильно пьян и ничего не смог рассказать медикам и полицейским.

Также на месте был еще один сосед, который травм не получил.

По предварительной версии, мужчины изучали гранату.

Напомним, что в среду, 4 марта, в одном из жилых многоэтажных домов Киева мужчина устроил погром.