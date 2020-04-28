“Погубила” еда? Всплыли громкие детали о пропаже Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не появляется на публике с 11 апреля, что вызвало настоящий ажиотаж – многие посчитали, что он мог скончаться во время операции на сердце, которую ему якобы делали из-за резкого ухудшения здоровья.

Южнокорейское издание Daily NK накануне рассказало, что у лидера КНДР были серьезные проблемы с чрезмерным курением и ожирением, сказалось и переутомление.

По данным Mirror, при росте примерно 170 см он весит 127 кг. Бывший шеф-повар правителя Северной Кореи Кендзи Фудзимото рассказал, что Ким никогда не отказывал себе в высококалорийных блюдах. За ужином мог съесть стейк из говядины, порцию швейцарского сыра и запить это двумя бутылками элитного шампанского.

Не оставил без внимания ситуацию вокруг пропажи Ким Чен Ына и президент США Дональд Трамп. В понедельник, 27 апреля, он заявил, что знает о настоящем состояния здоровья лидера Северной Кореи.

“У меня есть хорошая идея, но я не могу говорить об этом сейчас. Я надеюсь, что он в порядке, у меня есть информация о его здоровье. Скоро вы тоже узнаете правду”, – сказал политик.

Вскоре Трамп уточнил, что никто не знает, где сейчас Ким Чен Ын и вряд ли он мог сделать обращение к рабочим в субботу, о котором сообщали СМИ.

Как известно, ранее разведка США начала проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства. Появились слухи и о том, что он умер.

В Южной Корее заявили, что Ким Чен Ын якобы жив и здоров. В случае же его смерти новым главой КНДР может стать Ким Е Чжон, его младшая сестра.