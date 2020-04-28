В “Борисполь” прибыл самолет с сотнями украинцев из США: отправили ли их на обсервацию, фото и видео

В аэропорту Борисполь в ночь на 28 апреля приземлился самолет из Майами, который доставил на родину 259 украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Это первый рейс по программе эвакуации украинцев из-за границы. Всего планируется совершить рейсы из 26 городов мира.

По данным ведомства, по прилету всем пассажирам провели скрининг. Ни у одного из них повышенной температуры не зафиксировали, все чувствуют себя хорошо.

Всем прибывшим разрешили отправиться на самоизоляцию домой, но при этом они должны были установить приложение “Дій Вдома”. Его наличие проверяли прямо у выхода с самолета. Для удобства граждан в аэропорту продавали украинские сим-карты.

Как сообщает Telegram-канал Pavlovsky News, были и те, кто отправился на обсервацию.

“У некоторых родителей не было выхода и они подписали согласие на обсервацию, так как детей невозможно оформить на самоизоляцию по приложению “Дія”, – говорится в сообщении.

Также известно, что билет стоил украинцам 27 тысяч гривен, а перелет совершал самолет МАУ.

Напомним, что Министерство инфраструктуры анонсировало специальные рейсы в Украину из разных стран мира для возвращения граждан.