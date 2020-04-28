Гороскоп на 28 апреля: Львам нельзя начинать роман, а Стрельцам надо набраться решимости

Хотите знать, что вас ждет 28 апреля? Эксперты “источник.Лайм” уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому придется приспосабливаться, а кто должен соблюдать осторожность.

Овен

Овны, у которых есть дети, сейчас почувствуют, что могут наконец проявить свой авторитет. Младшие будут к вам прислушиваться, постарайтесь научить их чему-то действительно полезному. И не забывайте, что у них тоже есть свое мнение.

Телец

Для вас день будет непростым. Вам придется приспосабливаться к обстоятельствам, на которые вы никак не сможете повлиять. Импровизируйте и старайтесь действовать и размышлять гибко. В любовной сфере полагайтесь на интуицию.

Близнецы

Вам важно соблюдать осторожность во всем. День будет казаться неудачным, но вы сможете сделать его приятнее, если приложите определенное количество усилий. Ваше настроение, как и ваш успех, сейчас полностью в ваших руках.

Рак

Приятный день для Раков. Вы и со своими делами сможете разобраться, и окружающим поможете, и еще останутся силы на развлечения, планы и домашние дела. Эмоциональный фон сейчас поможет и вашему самочувствию.

Лев

Даже если вам очень захочется начать новый роман, не поддавайтесь соблазну. Не принимайте поспешных решений. Если ваши чувства достаточно сильны, они сами найдут выход и создадут благодатную почву для развития.

Дева

Ваши коммуникативные навыки сейчас могут упасть ниже плинтуса. Ваши шутки будут не смешными, споры будут проигрышными, даже обычные диалоги могут завести в тупик. Не расстраивайтесь. Период пройдет и все вернется на свои места.

Весы

Хорошее время для новых задач. Сейчас вам будет достаточно легко расширить сферу деятельности, или даже вовсе сменить специальность. Постарайтесь направить свою энергию в интересные проекты. Также стоит настроиться на позитив.

Скорпион

Вас наконец ждут приятные сюрпризы. События сложатся так, что любую ситуацию вы сможете повернуть в свою сторону. Смело назначайте деловые переговоры и беритесь за амбициозные проекты. Также сейчас стоит попробовать что-то новое.

Стрелец

Наберитесь решимости и не бойтесь ответственности. Внимательно изучите порученные вам дела, иначе можете провалить даже самые простые задачи. В эмоциональном плане, день будет полон противоречий. Не держите все внутри, иначе рискуете сорваться и привлечь неприятности.

Козерог

Вас ждут приятные новости, особенно они будут касаться вашей профессиональной сферы. Начальство сейчас будет к вам расположено, постарайтесь использовать это, чтобы добиться желаемых результатов. Дома стоит быть внимательнее к близким.

Водолей

Проявите настойчивость, не бойтесь быть инициативны. Вы способны на многое, и прекрасно это знаете. Действуйте, и делайте это смело, без оглядки на прошлое. Но не забывайте и об осторожности, особенно в общении с чужими людьми.

Рыбы

Вы можете сильно пострадать из-за собственной доверчивости. Ваша наивность заставит недоброжелателей попытаться вас использовать. Будьте внимательны и не позволяйте никому сесть вам на шею. И не нужно слишком остро реагировать на происходящее.

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