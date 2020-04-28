Тепло набирает обороты: прогноз погоды в Украине на 28 апреля

Во вторник, 28 апреля, в Украине ожидается теплая, почти летняя погода. В западных и центральных регионах страны воздух прогреется до 22-23 градусов.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Теплая погода, которую синоптики прогнозируют на западе Украины, будет сопровождаться грозами. Теплее всего будет во Львовской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областях, где воздух прогреется до +23 градуса.

В центральных областях тоже будет тепло, температура воздуха поднимется до +22 градусов. Ни гроз, ни дождей не ожидается.

На юго-востоке страны будет несколько прохладней, воздух прогреется до +19 градусов. А холодней всего будет в Одессе, где прогнозируют максимум +15 градусов. Здесь также осадков не ожидается.

В Киеве днем будет +20…+22 градуса, ночью – +8…+10. Без осадков, солнце будет выглядывать из-за облаков. Ветер — юго-западный 5-10 м/с.

Как сообщал “источник”, народные синоптики рассказали, когда ждать серьезного потепления в Украине.