Бояться не нужно: врач с Буковины рассказал о своей “битве” с коронавирусом

В больнице Черновицкой области из-за инфицирования врачей коронавирусом COVID-19 на карантине находилось четыре отделения.

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Об этом пишет издание “Молбук”.

Так, врач урологического отделения областной больницы, профессор Валерий Зайцев сам заразился коронавирусом и поделился личной историей.

“Не знаю, где заразился. Ни одного пациента, который бы кашлял, я не помню, никаких симптомов у меня не было и их нет до сих пор. Когда обнаружили у нескольких врачей отделения болезнь, сдал экспресс-тест. И экспресс-тест показал отрицательный результат, то есть антител у меня не было на тот момент. Я видел, что вокруг много людей заражены, сдал ПЦР-тест и обнаружили вирус. Я больше двух недель на самоизоляции. У меня отдельная комната, отдельное полотенце, посуда. Ухудшение состояния я не почувствовал – ни повышенной температуры, ни кашля. Должен в ближайшие дни сдать еще один анализ, если он будет отрицательный, тогда это будет означать, что я выздоровел”, – говорит врач.

Также Валерий Зайцев поделился своими мыслями относительно пандемии и рецептами, как избежать заражения, как вести себя, если уже заразились и как облегчить протекание болезни.

“Переболеет 90 процентов населения, главное, чтобы не было осложнений. Коронавируса не столько нужно бояться, сколько не доводить до осложнений. Прежде всего нужно действовать так, чтобы вы никому не передали вирус, часто мыть руки, носить маску, уменьшить вирусную нагрузку на организм. Необходимо много пить жидкости, я пил много горячих напитков, каждый час. Полоскал горло раствором – 1 чайная ложка уксуса на стакан воды, много раз. Вирус оседает в первую очередь на слизистую носа, поэтому я полоскал носовую полость раствором морской солью (пол чайной ложки морской соли на стакан теплой воды). Эти процедуры вымывают вирус, уменьшают его размножение, по крайней мере на первых этапах”, – отметил он.

Также врач призвал во время протекания заболевания заниматься физическими упражнениями, пить витамины, которые назначат врачи. По его словам, персонал его больницы, который заболел коронавирусом, благодаря таким правилам перенес болезнь легко.

Как сообщал “источник”, в Черновицкой области подтверждено более 1300 случаев заболевания коронавирусом, реанимации некоторых больниц забиты пациентами.