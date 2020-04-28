Что-то пошло не так: задержание воров-неудачников в Полтаве попало на видео

В Полтаве на горячем патрульные поймали воров, они как раз собирались обворовать авто.

Об этом сообщает “Х**вая Украина”.

“Двое полтавских молодчиков заприметили припаркованное авто и решили немного подживиться. В этот же момент к ним подъехали патрульные и застали их на горячем. Скрыться бегунам не удалось”, – говорится в сообщении.

На видео, которое появилось в сети видно весь процесс, и даже удивление воров когда к ним через мгновение подъехал патруль полиции.

Видео инцидента доступно по ссылке.

Ранее “источник” сообщал, что в Киеве поймали вора в одной из аптек, который хотел украсть дорогие средства для личной гигиены.

Напомним, что киевские полицейские задержали грабителя, который в подъезде дома на улице Кирилловской напал на 94-летнего пенсионера и вырвал у него из рук сумку, в которой было 12 тысяч гривен.