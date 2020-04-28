Пожары, засуха и нашествие саранчи: ученые ужаснули прогнозом на 2020 год

В ряде стран мира после пандемии коронавируса ожидаются пожары, засуха и даже нашествие саранчи.

Об этом сообщается в материале BBC.

Так, в Европе и США ожидаются засуха и пожары, в Африке же из-за теплой зимы появились полчища саранчи, которые пожирают посевы. Это является серьезной угрозой для продовольственной безопасности региона.

В ООН ожидают настоящего голода в 30 беднейших странах мира, согласно приблизительным подсчетам число голодающих вырастет еще на 130 миллионов, и предупреждают, что если им придется остановить программу помощи голодающим странам, то от голода будет умирать около 300 тысяч человек ежедневно.

Как утверждают эксперты, если бы не пандемия, в странах бы контролировали климатические угрозы, но в данный момент все ресурсы брошены на борьбу с распространением заболевания COVID-19.

Как сообщал “источник”, ранее в Венесуэле начались массовые протесты, вызванные нехваткой продуктов и бензина. Протестующие призывают власти отменить карантин, введеный из-за пандемии коронавируса.