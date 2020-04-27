Пока все сидят на карантине: появилось забавное видео “захвата” животными городов

В сети появилось видео с животными, которые во время карантина “завоевывают” города.
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Ролик обнародован в Twitter Hromadske.
Поскольку в мире действуют карантинные ограничения и на улицах городов не много людей, их начали осваивать животные.
“Пока люди сидят дома на карантине, города завоевывают животные: в ЮАР улицами бродят пингвины, в Австралии – кенгуру, а в пригород Лондона пришли олени”, – говорится в подписи к видео.
Пока люди сидят дома на карантине, города завоевывают животные: в ЮАР улицам бродят пингвины, в Австралии – кенгуру, а в пригород Лондона пришли олени pic.twitter.com/vC8q7A3GIE
– hromadske (@HromadskeUA) April 27, 2020
Ранее “источник” сообщал, что в курортном аргентинском городе Мар-дель-Плата морские животные вышли на опустевшие из-за карантина улице. В курортном городке теперь между машинами и домами ходят морские львы – они осваивают новые территории.