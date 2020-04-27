Элитный карантин: ресторан скандального “слуги народа” в Киеве поймали на приеме ВИП-гостей

Столичный ресторан “Велюр” депутата от “Слуги народа” Николая Тищенко во время карантина посещают известные люди.

Об этом сообщает Bihus Info.

“Пока обычные граждане сидят дома, а обычные бизнесмены несут убытки, ресторан “Велюр” нардепа Николая Тищенко продолжает работать. И принимают здесь “особых” гостей: народных депутатов, бизнесменов, “кварталовцев” и партнеров Коломойского“, – отмечается в материале.

В ресторан “Велюр” приезжали нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, Виталий Кисель (работает в “Метинвест” олигарха Рината Ахметова) и другие известные люди.

Нардеп Яценко уверял журналистов, что он давно не посещает рестораны и не заходил в “Велюр”. Кабанов, наоборот, сказал, что был в ресторане, однако заходил “к своему другу Коле” (Тищенко).

Журналисты пытались забронировать столик, однако им в ресторане ответили, что заведение закрыто на карантин.

Кабмин продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

Как сообщал “источник”, ранее скандальный “слуга народа” шокировал заявлением про Чернобыль.