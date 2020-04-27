Ученые сделали удивительное открытие о быте древних римлян

Археологи пришли к выводу, что в древнеримском городе Помпеи существовала сортировка мусора, который в дальнейшем использовали для строительства или перепродажи.

Об этом сообщает The Guardian.

Археологи исследовали холмы мусора, выброшенного за пределы городских стен рядом с Помпеями. Ранее считалось, что эти курганы образовались в результате землетрясения, которое произошло за 17 лет до извержения вулкана.

По словам профессора Эллисон Эммерсон, которая занимается исследованием Помпеи, мусор находился почти по всей внешней стене города. Некоторые курганы были высотой в несколько метров, в них нашли, в частности, остатки амфор, разбитые плитки.

Как считают ученые, древние римляне могли повторно использовать мусор в строительстве, например, для укрепления пола, строительства стен.

Как добавила Эммерсон, почти на все стены, изготовленные из отходов, наносили рисунки, чтобы скрыть неоднородность строительных материалов.

Как сообщал “источник”, новые исследования итальянских антропологов с высокой вероятностью подтверждают, что череп знатного римлянина, обнаруженный в начале ХХ века на раскопках древнеримского города Помпеи, может принадлежать полководцу и писателю Плинию Старшему, погибшему в 79 году нашей эры при извержении Везувия.