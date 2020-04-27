“Виноват” антисептик: сеть взбудоражило задержание в Киеве “немного пьяного” таксиста, фото

В ночь на понедельник, 27 апреля, в Киеве на улице Выговского был задержан за нарушение на дороге водитель такси.

Об этом сообщается на странице “Киев оперативный” в Facebook.

Так, отмечается, что водитель нарушил требования на дорожных знаках, за что и был остановлен патрулем полиции.

“На Выговского (Гречко) за нарушение ПДД (нарушение требований предписывающих знаков) правоохранители остановили водителя автомобиля такси Bolt на Renault“, – говорится в публикации.

Полицейские приняли решение проверить мужчину на алкогольное опьянение, и выявили у него небольшое превышение дозы алкоголя в крови.

“Имел признаки алкогольного опьянения, поэтому остановили понятых и пригласили водителя такси пройти тест на приборе Драгер. Результат показал 0,21 промилле (при допустимой норме 0,19). Не повезло немного“, – написали администраторы группы.

В комментариях под новостью о задержании пользователи соцсети пошутили, что таксист просто переборщил с применением антисептика, пытаясь спастись от заражения коронавирусом.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве водитель такси с кулаками набросился на пассажира, который решил не платить за проезд, соответствующее видео попало в сети.