Настоящая “автобойня”: в Киеве произошло жуткое ДТП с множеством машин, видео

На Чоколовском бульваре в Киеве произошло масштабное ДТП со множеством автомобилей.

Об этом сообщает “Киев оперативный”.

“Около 21:10 на Чоколовском бульваре произошла настоящая автомобильная бойня“, – отмечается в сообщении.

По информации мотоциклиста, который ехал позади, водитель автомобиля Skoda на скорости въехал в автомобиль Hyundai, от чего Skoda отбросило в сторону Volkswagen. Уже после этого автомобили Skoda и Volkswagen отбросило в припаркованные машины.

Всего в ДТП попало 6 автомобилей.

Пострадал только водитель Skoda, которого пришлось вырезать из его автомобиля. После этого мужчину срочно госпитализировали.

На месте происшествия образовался затор. Причины аварии будут выяснять правоохранители.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве водитель такси устроил серьезное ДТП возле кладбища.