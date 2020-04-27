Пытали и выбивали “признания”: оккупанты в Крыму похитили украинского пограничника

Российские оккупанты похитили в Крыму украинского пограничника, пытали его и выбивали “признания”.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Младший сержант Госпогранслужбы Украины был задержан представителями ФСБ РФ на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

Представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении админграницы с оккупированным полуостровом.

Также ФСБ склоняла украинского пограничника к сотрудничеству для получения информация об организации боевых дежурств подразделениями Госпогранслужбы.

После “выбивания” и видеофиксации признаний в якобы пересечении “границы” представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту “Каланчак”.

После этого Служба безопасности Украины осуществила проверку информации об обстоятельствах незаконного задержания пограничника и его контактов с ФСБ РФ.

СБУ рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок в РФ и на временно оккупированные территории, а также напоминает, что в соответствии с ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые, получив преступное задание от иностранного государства, не совершали никаких действий и добровольно сообщили органам государственной власти Украины о получении такого задания.

Как сообщал “источник”, ранее оккупанты задержали в Крыму “украинскую шпионку” с российским паспортом.