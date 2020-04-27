Не называйте грушей: лучшая биатлонистка Украины рассказала о своем отношении к прозвищам

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала, что ей не нравится, когда болельщики придумывают ей прозвища.

Об этом спортсменка сказала во время прямого эфира на канале Biathlon News в YouTube.

“Мне, как личности, очень неприятно читать в комментариях: “груша”, тот самый “удав”, или “жужа”, или какие-то сокращения. Простите, вы не мои близкие друзья, не мои родители, которые могут меня какими-то словечками называть, или солнышком, или котиком. Мы даже чай вместе не пили. Поэтому, когда читаешь, то думаешь, имейте в первую очередь уважение, мы ведь тоже люди. Я ведь не называю тебя какой-нибудь “мудачок” или “горбоносик” из-за ника в фейсбуке или фотографии в инстаграме. У меня есть имя – Лена или Елена. Так же и Юля Журавок. Она не является “жужа”, она Юля. Она очень не любит, когда ее называют “жужа”. Я прошу все же использовать имена”, – сказала Пидгрушная.

33-летняя Пидгрушная является Олимпийской чемпионкой. В 2014 году она завоевала золотую медаль в эстафете. В 2013 году Пидгрушная стала чемпионкой мира в спринте. Также в активе украинки пять золотых медалей чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что выдающийся украинский биатлонист Дмитрий Пидручный эмоционально раскритиковал Россию.