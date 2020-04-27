Не хотел быть использованным: украинский футболист отказался перейти в “Барселону”

Украинский защитник испанского “Леганеса” Василий Кравец рассказал, что в зимнее трансферное окно он ответил отказом на предложение перейти в “Барселону” на правах аренды с правом последующего выкупа за пять миллионов евро.

Слова украинца приводит “источник” со ссылкой на Football.ua.

“Меня планировали взять в аренду на год, но я не хотел быть использованным. Если я иду в команду, то только для того, чтобы играть. Но в данной ситуации у меня не было шансов”, – сказал Кравец.

По словам украинца, от перехода в каталонский клуб его отговорили партнеры по команде, которые заверили Кравца, что у него не будет шансов выходить на поле в “Барселоне”.

“Тебя поставят как фишку. Там тренировка 40 минут, за это время ты сделаешь один рывок, или раз коснешься мяча”, – рассказал защитник.

22-летний Кравец является воспитанником львовских “Карпат”. Летом 2017 года он перешел в испанский “Луго”, который спустя два года продал его в “Леганес” за 2,5 миллиона евро. Зимой футболист вернулся в “Луго” на правах аренды.

Ранее сообщалось, что лидер “Барселоны” Лионель Месси получил предложения от двух клубов.