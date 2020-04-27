Вторые в мире: сколько тратят на оборону в Украине и других странах

Украинские расходы на оборону в 2019 году выросли на 9,3%, по сравнению с 2018-м. В числовом выражение они составили 5,2 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в отчете Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).

Рост расходов позволил Украине подняться на шесть позиций – 35 место против 41 в 2018 году. В отчете отмечается, что рост расходов на оборону в период с 2010 по 2019 годы составил 132%. Этот показатель второй в мире, после Румынии, где расходы за указанный период увеличились на 154%. Вместе с тем, доля Украины в мировых оборонных расходах составляет 0,3%.

Аналитики отмечают, что тенденция роста мировых расходов на оборону увеличивается год к году. В 2019 году они составили 1,917 трлн долларов или 2,2% мирового ВВП. В перерасчете на одного человека – 249 долларов. Это был самый высокий уровень расходов со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Первую пятерку в рейтинге военных расходов формируют США, Китай, Индия, Российская Федерация и Саудовская Аравия. Их суммарные расходы составляют 62% от мировых.

Стоит отметить, что методология подсчета оборонных расходов SIPRI учитывает только те ведомства, которые имеют непосредственное отношение к обороне. В Украине это – Министерство обороны, Национальная гвардия и Государственная пограничная служба при МВД, при этом сектор обороны значительно шире.

Как сообщал “источник”, в апреле Украина провела испытания мощного оружия.