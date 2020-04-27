Общежитие стало изолятором: под Киевом зафиксировали новую вспышку коронавируса

В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом зафиксировали вспышку коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

Вспышка зафиксирована в общежитии, расположенном по адресу: улица Бархатная, 18-а.

“Это 20-этажное здание, принадлежащее частному вузу. Система – блочная. На каждом этаже по 4 блока. На каждые три комнаты – кухня и санузел. По предварительным оценкам, в настоящее время там находится 152 человека, в основном иностранные студенты. Заболело 6 из них и комендант общежития“, – отмечается в сообщении.

Вспышка заболевания была віявлена случайно. В ночь на пятницу, 24 апреля, 22-летнему парню стало плохо и он потерял сознание. Никаких симптомов коронавируса у него не было. Однако в больнице ему сделали ПЦР-тест и через сутки узнали о положительном результате.

В воскресенье, 26 апреля, начали тестировать контактных лиц. Уже протестовали 20 человек. К вечеру 27 апреля поступило еще 50 образцов. Тестирование продолжается.

В настоящее время предпринимаются противоэпидемические мероприятия: ограничен доступ в общежитие посторонних лиц; ограничено передвижение жителей общежития между этажами; проводится ежедневный температурный скрининг всех жителей общежития; проведена дезинфекция здания.

Данное общежитие по решению Кабмина определено изолятором.

Как сообщал “источник”, ранее в городе Вишневое Киевской области в одном из общежитий было зафиксировано массовое заболевание COVID-19.