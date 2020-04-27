Коронавирусный “бунт”: в “Слуге народа” высказались против всеобщего карантина в Украине

В парламентской фракции “Слуга народа” выступили против всеобщего карантина в Украине.

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Об этом написала в Facebook заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

“Пожар нужно тушить там, где горит. То же касается мер против коронавируса. В различных регионах страны уровень заболеваемости существенно отличается. Например, в Черновицкой области зарегистрирован 1341 инфицированный, а в Черниговской – всего 22. Логично, чтобы и ограничительные меры в этих областях были разными“, – отметила она.

По словам Кравчук, на фоне пандемии в Украине назревают экономический и трудовой кризисы.

“Большинство населения фактически осталось без работы и денег – и мы не можем закрывать на это глаза“, – написала замглавы фракции.

В связи с этим некоторые депутаты от “Слуги народа” обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность ослабления карантина там, где коронавирусная инфекция распространяется относительно медленно.

Кравчук подчеркнула, что также подписала этот документ.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно о том, что в Украине могут снять карантин с рынков.