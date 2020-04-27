Коронавирус отступает: в Италии заявили о новом достижении

По состоянию на понедельник, 27 апреля, за последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусом в Италии уменьшилось более чем на 500 человек в сравнении с предыдущим днем.

Об этом свидетельствуют данные Управления гражданской защиты Италии.

За прошедшие 24 часа в стране зафиксировано 1730 новых случаев, днем ранее их было 2244. Это самый низкий показатель с 10 марта.

Общее количество заболевших коронавирусом в Италии возросло до 199 414 человек.

На протяжении суток умерших было больше, чем накануне. Сообщается о 333 погибших среди инфицированных (вчера было 260). Таким образом в Италии от коронавируса умерло уже 26 977 человек.

Продолжает снижаться количество пациентов в отделениях интенсивной терапии, здесь их находится 1 956 человек – на 53 меньше, чем вчера.

За последние сутки 1696 больных вылечились от коронавируса. Всего с начала эпидемии болезнь преодолели 66 624 человек.

Положительный результат теста, по состоянию на понедельник, 27 апреля, имеют 105 847 итальянцев.

Как ранее сообщал “источник”, в понедельник, 20 апреля, в Италии впервые с начала эпидемии количество зараженных коронавирусом уменьшилось на 20 человек.