Эмоциональная несдержанность: зам Кличко интересно высказался о своем нападении на “копа” в Киеве

Заместитель главы КГГА Владимир Слончак, напавший накануне на полицейских, объяснил свои действия.

Соответствующий пост он разместил в Facebook.

“По печально известным событиям. Вчера вечером мой автомобиль был остановлен патрульной полицией. Во время выяснения обстоятельств остановки полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего – точно не было!“, – написал топ-чиновник.

При этом он извинился за свои действия и объяснил их “эмоциональной несдержанностью”.

“Я искренне хочу извиниться перед общественностью и правоохранителями за мою эмоциональную несдержанность“, – сообщил Слончак.

В прокуратуре Киева заявили, что Слончаку сообщено о подозрении в связи с умышленным причинением работнику правоохранительного органа побоев.

Органом следствия действия Слончака квалифицированы по ч. 2 ст. 345 УК Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев в связи с исполнением им служебных обязанностей).

Подготовлено ходатайство в суд об избрании топ-чиновнику меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал “источник”, ранее в столичной полиции заявили, что топ-чиновнику КГГА, который напал на “копа” в Киеве, грозит до пяти лет тюрьмы.