Большой удар для меня: легендарный футболист Роналдиньо впервые высказался о своем аресте

Знаменитый футболист Роналдиньо рассказал, что он был очень удивлен своему аресту в Парагвае за пересечение государственной границы по фальшивому паспорту.

Слова бразильца приводит портал Goal.

“Мы с братом очень удивились, когда нам сказали, что наши документы являются фальшивыми. С самого начала мы сотрудничали с властями, оказывая им полное содействие в данной ситуации. Это стало большим ударом для меня. Никогда не ожидал, что подобное может случиться со мной. Я всегда был профессиональным футболистом и стремился приносить людям радость своей игрой”, – сказал Роналдиньо.

Настоящий заграничный паспорт у футболиста изъяли на родине, так как он не заплатил штраф в размере 2,3 миллионов евро за строительство, которое нанесло ущерб окружающей среде.

40-летний Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году. В бытность футболистом он выступал за “Гремио”, ПСЖ, “Барселону”, “Милан”, “Фламенго”, “Атлетико Минейро”, “Керетаро” и “Флуминенсе”. Становился чемпионом Испании и Италии, выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной Бразилии в 2002 году стал чемпионом мира. В 2005 году Роналдиньо был признан лучшим футболистом Европы и получил “Золотой мяч”.

Видео лучших моментов из карьеры Роналдиньо.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо вошел в топ-5 футболистов за последние 25 лет.