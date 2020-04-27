Связан с коронавирусом? Дети в Британии попадают в реанимацию с новым опасным синдромом

В Великобритании резко возросло количество случаев, когда дети попадают в реанимацию с болью в животе и проблемами с сердцем. Предполагается, что это может быть связано с коронавирусом.

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Такие предупреждения были разосланы в медицинские учреждения представителями национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании.

В разосланных письмах отмечается, что явный рост числа случаев мультисистемного воспалительного состояния среди детей всех возрастов, которым требуется интенсивная терапия, наблюдается в последние три недели.

“Во всех случаях наблюдаются признаки синдрома токсического шока и атипичной формы синдрома Кавасаки с показателями крови, сопоставимыми с тяжелыми случаями COVID-19 у детей”, – сказано в извещении.

У заболевших детей наблюдаются боли в животе, желудочно-кишечные симптомы и воспаление оболочек сердца. Тесты пациентов на SARS-CoV-2 имеют как положительный, так и отрицательный результат. Есть признаки того, что у нескольких детей выработались антитела к вирусу.

“Растет беспокойство по поводу того, что у детей в Великобритании возникает воспалительный синдром, связанный с Sars-CoV-2, или что в этих случаях может присутствовать другой, пока не идентифицированный, инфекционный патоген”, – подчеркнули представители национальной системы здравоохранения Великобритании.

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