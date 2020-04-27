В Новопскове зафиксировали еще три случая COVID-19. Все заболевшие – члены одной семьи

Об этом сообщила руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко.

«После подтверждения первого случая в Новопсковском районе медиками были отобраны материалы для ПЦР-исследований у 13 контактных лиц. Три теста, к сожалению, дали положительный результат. Все – из одной семьи: это муж, сын и внучка. Поэтому будьте более внимательными и соблюдайте норм карантина », – заявила Наталия Романенко, передает пресс-служба ЛОВГА

Поэтому, в настоящее время в области подтверждено 32 случая заболевания COVID-19. 3 человека выздоровели, 29 – болеют.

Так, в Лисичанске зафиксировано 9 случаев, в Рубежном – 7 (выздоровели – 2), в Кременском районе – 6 (с. Варваровка – 6), в пгт Новопсков – 4, в Старобельском районе – 3 (Старобельск – 2, с. Проезжее – 1), в Северодонецке – 1, в пгт Беловодск – 1, в пгт. Станица Луганская – 1 (выздоровел – 1).