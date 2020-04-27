Пропавшего ребенка под Харьковом искали сотни людей: появились трагические подробности, видео

Девочку, которую почти сутки разыскивали в Харьковской области, нашли мертвой.

Об этом сообщило главное управление Нацполиции в Харьковской области.

По предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения. Тело девочки обнаружили на краю поля в 8 километрах от села Сосновка Золочевского района.

Девочка исчезла 26 апреля. На ее поиски были привлечены около 500 человек. В поисковых мероприятиях принимали участие работники территориальных отделов полиции, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС, курсанты, волонтеры, представители местной власти, общественность.

“Полиция благодарна всем неравнодушным, кто присоединился к поисковой операции. Искренне сочувствуем родным и близким девочки“, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, ранее под Киевом загадочно пропал маленький ребенок.