В России накажут футболиста за критику власти Путина

Вратарь самарских “Крыльев Советов” Евгений Фролов будет наказан за то, что подверг жесткой критике власть Российской Федерации.

Об этом сообщает официальный сайт самарского клуба.

В заявлении пресс-службы утверждается, что слова Фролова являются его личной точкой зрения, которая расходится с позицией клуба. В качестве достижений власти клуб упомянул строительство в Самаре стадиона, который использовался во время матчей чемпионата мира 2018 года. В клубе решили, что слова Фролова являются нарушением контракта, поэтому в ближайшее время футболист будет подвергнут денежному взысканию.

Напомним, Фролов заявил, что российские власти относятся к простым людям, как к своим рабам.

Ранее сообщалось, что российский спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.