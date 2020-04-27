Украина пошла по самому легкому пути: что будет со школами и ВНО после карантина

Эксперты заявляют, что опыт карантина изменит подход к обучению в школах, в частности, это скажется на дистанционном обучении.

Об этом в комментарии “источнику” сообщил эксперт направления “Образование” аналитического центра “Украинского института будущего” Николай Скиба.

“Сейчас рано говорить о кардинальных последствиях для школ. Карантин заставил учителей задуматься о том, насколько качественный продукт они предоставляют, насколько они интересны ученикам. Произошла дифференциация учителей, одни научились работать с социальными сетями и новыми технологиями, другие продолжают просто сбрасывать задания. Карантин показал, насколько важно иметь запасной вариант с цифровым обучением. Надеемся, что некоторые его элементы перейдут в методические материалы педагогов”, – отметил Скиба.

Он также сообщил, что государственные итоговые аттестации для 4 и 9 класса планируется отменить, сведя результаты к среднегодовой отметке. Но внешнее независимое оценивание, билет для выпускников в ВУЗ, останется неизбежным.

Внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2020 году пройдет с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты. Даты проведения тестов будут зависеть от завершения карантина. Если карантин завершится до начала июня, основная сессия тестирования пройдет между 25 июня и 17 июля. Если карантин продлится до начала августа, ВНО состоится с 17 августа по 4 сентября. Вступительная кампания в украинских университетах также соответственно изменится.

Формат и процедура проведения ВНО в 2020 году не изменятся. По правилам при составлении ВНО в аудитории находится максимум 15 участников и 2 инструктора. Обязательным является дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории, которая, безусловно, будет соблюдена в связи с эпидемией. Социальное дистанцирование также будет обеспечено и у входа в помещение, в котором будет проходить тестирование, чтобы избежать скопления людей.

Без изменений останется количество тестов и их содержание. Каждый участник может сдать максимум 4 теста, а количество заданий в них, основанных на изучаемом в апреле-мае 11 класса, ничтожно мала. Такая задача может быть только одна на весь тест, потому Министерство образования решило, что перепечатывать тираж тестовых тетрадей из-за малого количество задач нецелесообразно.

“ВНО – это сумма тестов за 2 года, 10 и 11 класс. Действительно, процент заданий, которые ученики должны были бы изучить за весенний период – невысокий. Но сейчас в государстве в принципе нет готовности адаптировать вопросы под реальную оценку знаний вопреки слепому порогу угадываний. Франция, Испания, США отменили выпускные тесты вовсе. Эстония свела к 2 обязательным: математике и языку. Украина пошла по самому легкому для чиновников пути. Ведь можно было организовать иные формы оценивания, от дистанционных тестов до конкурсов на решение кейсов”, – отметил Скиба.

Как сообщал “источник”, в связи с продлением карантина из-за коронавируса в Украине до 11 мая, в Министерстве образования и науки порекомендовали закончить учебный год не позднее 15 июня