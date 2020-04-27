Кислота стоила дешевле: следствие раскрыло новые детали убийства Гандзюк

За переломы рук и ног херсонской активистке Екатерине Гандзюк один из организаторов нападения Алексей Левин предлагал исполнителям 5 тысяч долларов.

Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 27 апреля, замначальника Департамента надзора за специальными органами правопорядка Офиса генерального прокурора Роман Романчук.

“В целях запугивания было указано о необходимости переломить ей кости рук и ног или облить серной кислотой. За способ совершения преступления путем перелома было предложено 5 тысяч долларов, а за способ обливания кислотой – от 2,5 до 3 тысяч долларов”, – рассказал подробности чиновник Генпрокуратуры.

Для исполнения заказа Левин нанял бывших участников АТО. Они были знакомы с Гандзюк, от которой часто получали волонтерскую помощь.

Главный среди исполнителей Сергей Торбин согласился на более простой и дешевый вариант с кислотой. От заказчиков он получил задаток — 500 долларов.

Как ранее сообщал “источник”, ключевого фигуранта дела, Алексея Левина, задержали 24 января 2020 в Болгарии благодаря сотрудничеству местных правоохранителей с СБУ и Офисом Генерального прокурора Украины. 16 марта Алексея Левина был экстрадирован в Украину.