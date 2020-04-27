За последние годы в Украине наблюдается тенденция развития аграрного рынка. Поэтому данное направление можно считать привлекательным в плане инвестиций. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. А как ситуация обстоит на самом деле? Есть ли подводные камни?

Для начала следует отметить, что преимущественно большая часть инвесторов в украинский агросектор – это отечественные компании. Зарубежные инвесторы вкладывают деньги в это направление редко.

Рост и развитие инвестиций в аграрном направлении

Пик развития инвестиционного рынка в агросекторе страны пришелся на 2013-2015 годы. Именно в этот период игроки предусмотрели стремительный рост АПК. Как результат – инвестиционная окупаемость была достигнута за 3 года в среднем, а в некоторых отраслях и вовсе за 1,5 года.

Итого в 2016 году аграрный инвестиционный рынок вырос без малого на 50%, а в следующем году – еще на 30%. Несмотря на то, что 2018 год показал рост всего на 8%, данное направление все же не утратило привлекательности со стороны инвесторов.

Почему наблюдается процесс сокращения инвестиций?

Капитальные инвестиции в аграрный сектор Украины сокращаются по ряду причин. На данный момент проделано уже много работы по направлению улучшения качества агросектора страны. Технологические процессы функционируют на высшем уровне, а парк сельскохозяйственной техники крупных аграрных холдингов в преимущественном большинстве прибегли к использованию качественных западных брендов.

В то же время отрасль по переработке агросырья оставляет желать лучшего, несмотря на перспективность рентабельности направления. А все по той причине, что права собственности в Украине не отличаются надежной защищенностью. В связи с этим возникает ряд рисков. Также сюда можно отнести нестабильность налоговой и нормативно-регуляционной сфер. Да и гораздо легче иметь дело с так называемыми краткосрочными инвестициями, вложив деньги в выращивание культуры в начале сезона, а по его окончанию получить тот или иной процент чистой прибыли и повторить процесс в следующем году.

А еще – процентные ставки банков представляют собой цифры более высокие, чем рентабельность затрат большей части инвестиционных проектов. То есть финансовое учреждение в Украине не является опорой для получения инвестиционного капитала.

По всем этим причинам снижение инвестиций в аграрный сектор страны продолжается. В 2019 году этот показатель составил чуть больше 80% по сравнению с 2018. В то же время игроки настроены оптимистично, сохраняя интерес к данному направлению.

Открытие рынка земли – еще один немаловажный фактор развития аграрного сектора Украины. Несмотря на то, что этот вопрос оброс многочисленными обсуждениями с разных сторон, все же остается ряд неясностей, так же, как и со стороны банков по предоставлению кредитов в этом направлении. Как видно, ситуация с рынком земли порождает ряд других нюансов, которые стопорят стремительное развитие аграрного рынка страны в целом.