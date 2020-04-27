СБУ завершила расследование убийства Гандзюк: названы главные подозреваемые

В расследовании дела об организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк следователи СБУ поставили точку. Скамья подсудимых ожидает председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Из обоих подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Следователи СБУ сообщили подозреваемым, их защитникам, потерпевшим и их представителям о завершении досудебного расследования. Всем сторонам предоставлен доступ к материалам следствия. После того как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства, их будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

“Все материалы готовы, сотрудники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая позволит четко довести позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено в первую очередь. Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получают заслуженное наказание”, – заявил глава СБУ Иван Баканов.

Напомним, что по делу Гандзюк уже вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину и его соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Суд назначил им наказание от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Как ранее сообщал “источник”, ключевого фигуранта дела, Алексея Левина, задержали 24 января 2020 в Болгарии благодаря сотрудничеству местных правоохранителей с СБУ и Офисом Генерального прокурора Украины. 16 марта Алексея Левина экстрадировали в Украину.