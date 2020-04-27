Карантин не нужен: Лукашенко отметился очередным “интересным” заявлением про коронавирус, видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко не будет вводить из-за пандемии коронавируса.

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Об этом он заявил во время общения с жителями Наровлянского района Гомельской области в понедельник, 26 апреля.

“Да меня люди на вилы поднимут. Нет такой необходимости”, – заявил он, добавив, что Беларусь не закрывала свои границы, а также не вводила ограничения на посещение храмов и кладбищ.

Лукашенко отметил, что в случае необходимости готов ввести карантин и комендантский час. В то же время он подчеркнул, что белорусам “это не надо”.

Как сообщал “источник”, ранее сеть ужаснуло видео госпитализации студентов с подозрением на коронавирус в Беларуси.

Также появились жуткие детали о вспышке коронавируса в Беларуси. В частности, в населенном пункте Столбцы массово умирают люди, а все отделения районной больницы заполнены пациентами с COVID-19 и пневмонией.