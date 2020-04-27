В Киеве пенсионеры устроили дикую “схватку” в очереди возле банка: фото и видео

В столичном микрорайоне Дорогожичи в очереди пенсионеров возле отделения “Ощадбанка” произошла драка за право первым войти в финансовое учреждение.

Видео с места инцидента опубликовано в Telegram-канале Pavlovsky News.

Люди, стоящие в очереди к банковскому отделению на улице Елены Телиги, 35, преимущественно были пенсионерами . Большое скопление посетителей они объясняют тем, что это единственный работающий банк в этом мирорайоне.

По словам очевидцев, из-за ажиотажа у входа сцепились двое пожилых мужчин, один из которых во время схватки даже упал.

Участник потасовки, на которого указали в очереди, как на победителя, отрицает, что участвовал в драке.

Инцидент был исчерпан без вмешательства полиции.