Лес возле Северодонецка загорелся из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных: открыто уголовное дело

Под процессуальным руководством Северодонецкой местной прокуратуры следственными Северодонецкого отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту пожара и повреждения лесных массивов на территории ГП «Северодонецкое лесоохотничье хозяйство».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области

Событие квалифицированно как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее материальный ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

По материалам следствия, 24 апреля 2020 возле кладбища в с. Вороново г. Северодонецк в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц произошло возгорание лесного массива. Общая площадь поврежденной огнем территории составила около 32 гектаров.

Лесной пожар удалось локализовать. Угрозы безопасности жизнедеятельности города, поселков и населению нет. Пострадавшие лица отсутствуют.

В настоящее время принимаются меры к установлению очевидцев, свидетелей и лиц, причастных к совершению преступления, а также суммы причиненных пожаром убытков.

Ход досудебного расследования находится на контроле прокуратуры области.