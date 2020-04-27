На Закарпатье обнаружили массовое заражение коронавирусом медиков “скорой”: принято жесткое решение

На Закарпатье обнаружили коронавирус у медиков, в Мукачево станцию скорой медицинской помощи временно закрыли.

Италия и Британия побеждают в “битве”: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает Мукачевский городской совет.

С 25 работников, которые уже прошли тестирование методом ПЦР, в 16 диагноз подтвердился, также COVID-19 обнаружено в трех контактных лиц.

Работников “скорой” отправили на самоизоляцию, все они пройдут в ближайшие дни ПЦР-тестирование и к работе будут допускаться только здоровые работники.

Пока не будут известны результаты исследований, станцию скорой медицинской помощи временно закрыли.

Сейчас в call-центре медицинского центра будут привлечены специалисты, которые будут круглосуточно консультировать людей касательно выездов бригад скорой, работниками Центра первичной медико-санитарной помощи по решению семейного врача будет осуществлено оказания медицинской помощи, а также в случае необходимости будут привлекать дополнительных специалистов.

Как сообщал “источник”, генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто дал свой прогноз, сколько заболевших коронавирусной инфекцией будет в Украине до конца начавшейся недели.