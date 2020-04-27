В Украине запустят уроки онлайн для учеников младших классов: когда и где смотреть

Во вторник, 28 апреля, в Украине запустят проект “Всеукраинская школа онлайн” для учеников 1-4 классов.

Об этом сообщается на канале Офиса президента в Telegram.

Отмечается, что в рамках проекта будет запущена трансляция уроков онлайн, для этого специалисты разработали программу по четырем дисциплинам – украинский язык, математика, наука, искусство. Проект будет длиться 5 недель.

Трансляция будет запущена YouTube-канале министерства образования и науки Украины. Также проект будут показывать по 4 телеканалам. Занятия будут проводить украинских 20 педагогов.

В Офисе президента уточнили, что проект реализовывается при сотрудничестве Офиса президента, Минобразования, Комитета ВР по вопросам образования, Детского фонда ООН UNICEF.

В то же время многие украинские школьники и их родители столкнулись с рядом проблем, связанных с переносом образования онлайн в период карантина. Подробнее об этом читайте в материале”источника”: Школьников заманили в сеть: что не так с украинским онлайн-образованием.